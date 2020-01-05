واشنطن تنفي استهداف ترامب للمواقع الثقافية الإيرانية

نفى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه سيستهدف المواقع الثقافية الإيرانية إذا ردت طهران على مقتل القيادي العسكري الإيراني قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة أمريكية.



وقال بومبيو لفوكس نيوز: "الرئيس ترامب لم يذكر أنه سيستهدف موقعًا ثقافيًا".



وحذر ترامب، أمس السبت، من أن الولايات المتحدة ستستهدف 52 موقعًا إيرانيًا، بما في ذلك بعض المواقع المهمة للثقافة الإيرانية في حال ردت إيران.