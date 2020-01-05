اكتشاف جديد لـ"الزعفران" في إنقاص الوزن

يعد الزعفران أحد التوابل الأساسية الهامة التي لا يتخلي عنها المطبخ لما يحتويه من فوائد كثيرة للجهاز التنفسي وصحة الجهاز الهضمي وعمل خلايا الجسم، والعديد من الفوائد الصحية الأخرى.



وبحسب ما نشرته صحيفة «بينك فيلا»، فقد تم اكتشاف فائدة كبيرة للزعفران في انقاص الوزن، حيث أشارت الأبحاث والدراسات الحديثة، إلى أن إضافة الزعفران يساعد على كبح الشهية وتقليل الكتلة الدهنية في الجسم.



ويحتوي الزعفران على العديد من المركبات الغذائية مثل كروسين، كروسيتين، سافرانال، وكيمبفيرول وهي مضادات للأكسدة، ولها فوائد لا تحصى متعلقة بالصحة الغذائية والعقلية، وله قدرة على فعالة على تحسين المزاج وتحسين مستويات ضغط الدم والتخلص من انتفاخات وغازات المعدة والإمساك ومقاومة فقر الدم.