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عالم

روسيا تبدأ ضخ الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب تركيا

الأحد 05/يناير/2020 - 05:30 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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قالت شركة بلجارترانسجاس البلغارية،اليوم الأحد، إن روسيا بدأت في شحن الغاز لأوروبا عبر خط الأنابيب الجديد (ترك-ستريم) الممتد إلى تركيا، وذلك في الوقت الذي تتطلع فيه موسكو إلى خفض الشحنات عبر أوكرانيا.

وتقوم روسيا بمد خط الأنابيب ترك-ستريم وتضاعف طاقة خط الأنابيب (نورد ستريم) عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا في نطاق خطط لتجاوز أوكرانيا في توصيل الشحنات لأوروبا.

وقال فلاديمير مالينوف الرئيس التنفيذي لشركة بلغارترانسجاس للراديو الوطني البلغاري (بي.إن.آر): إن "شحنات الغاز الروسي، ليس لنا فقط وإنما لليونان وجمهورية شمال مقدونيا، أيضا يتم تسليمها عبر نقطة التسليم الجديدة" على الحدود البلغارية التركية.

وبدأت شركة غازبروم الروسية المنتجة للغاز في الأول من يناير شحن نحو ثلاثة مليارات قدم مكعبة من الغاز إلى بلغاريا عبر ترك-ستريم بدلا من طريق كان يمر بأوكرانيا ورومانيا.

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