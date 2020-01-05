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عالم

منع زعيم المعارضة الفنزويلية من دخول الجمعية الوطنية

الأحد 05/يناير/2020 - 05:27 م
خوان جوايدو
خوان جوايدو
وكالات
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مُنع زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، من دخول الجمعية الوطنية (البرلمان)، مؤقتا، قبل التصويت على النائب الذي سيرأس البرلمان، الذي تهيمن عليه المعارضة، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وظهر حراس مسلحون وهم يمنعون جوايدو من الدخول قائلين: إنه "غير مؤهل" لشغل مناصب عامة، وفقًا لتغطية مباشرة على قناة «في بي آي تي في».

وظهر لاحقًا وهو يمر متخطّيًا الحرس، في انتظار النواب الآخرين الذين كافحوا من أجل الدخول.

وقال جوايدو: إن الجمعية الوطنية ستجري التصويت تحت أي ظروف، وأضاف على سلم الجمعية الوطنية: "ليس القصر الاتحادي هو الذي يحدد الجمعية (الوطنية)، بل النواب، سنصوت، حتى لو كان علينا أن نصوت هنا".

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