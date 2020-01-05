إغلاق جزئي بشارع الهرم

أعلنت محافظة الجيزة وقوع كسر مفاجئ بماسورة مياه قطر ٦٠٠ مل، بشارع الأهرام مما استدعى إجراء غلق جزئي بشارع الهرم بتقاطعه مع شارع خوفو في الاتجاه القادم من الجيزة إلى شارع الهرم خلال فترة الإصلاح.



ووجه محافظ الجيزة أحمد راشد، خلال تفقده أعمال الصيانة والإصلاح، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة وتكثيف المعدات والعمالة لسرعة تنفيذ الأعمال في أسرع وقت ممكن لأهمية شارع الهرم كمحور مروري، مشددا على ضرورة إعادة الشيء لأصله فور الانتهاء من الأعمال.



كما وجه المحافظ مسئولي الإدارة العامة للمرور بتكثيف الخدمات المرورية بمحيط الأعمال والشارع لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة ونشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية للمواطنين بمناطق الأعمال.



وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وقائدي المركبات الالتزام بإرشادات اللجان المرورية لتفادي الزحام، مؤكدة، أن الغلق سيكون بحارة مرورية واحدة، كما أن أعمال إصلاح الماسورة تؤثر في ضغوطات المياه بعدد من المناطق دون قطع المياه.