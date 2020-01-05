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الصحة

اكتشاف فوائد صحية لزيت الزيتون في القلي

الأحد 05/يناير/2020 - 05:23 م
زيت الزيتون
زيت الزيتون
وكالات
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يعد زيت الزيتون أحد العناصر الهامة في المطبخ، لما يحتويه على فوائد هامة تنعكس على الشعر والبشرة وحالة الجسم بصفة عامة.

وحسبما أفاد موقع «ديلي ميل»، رجح كبير المحاضرين في العلوم الطبية الحيوية في جامعة «كارديف متروبوليتان» أنه في حال الرغبة في تناول الطعام المقلي فإن زيت الزيتون ليس خيارًا سيئًا، حسبما نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وأوضح راشيل آدامز أن الخطر يعتمد على نوعية الزيت وطول وقت تسخينه، على الرغم من أن أحد الخبراء يضيف أن القلي بشكل عام ليس الطريقة الصحية للطهي، إلا أنه يؤكد أن محتوى زيت الزيتون الغني بمضادات الأكسدة يجعله الخيار الأفضل.

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