النيابة تحقق فى واقعة تحرش جديدة بالمنصورة

فتحت نيابة أول المنصورة، برئاسة المستشار إيهاب عطوة، اليوم الأحد، التحقيق في واقعة تورط 3 أطفال في حادث تحرش جماعي بفتاة خلال سيرها صحبة خطيبها ليلة رأس السنة بشارع الترعة في المنصورة.



وكانت مباحث قسم شرطة أول المنصورة، ألقت القبض على المتهمين بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بالواقعة.



تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بانتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بواقعة تحرش، ورصد قسم المساعدات الفنية المقطع الذي يظهر الحادث.



وبتشكيل فريق بحث، توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 من الصبية، وجرى تحديدهم واستئذان النيابة العامة للقبض عليهم.



وأوضح مقطع الفيديو، تحرش عدد من الصبية بالفتاة أثناء سيرها مع خطيبها بالشارع، والتفوا حولها وحاول خطيبها إنقاذها.



يذكر أن الواقعة تعد الثانية التي تحقق فيها نيابة أول المنصورة، بعد واقعة التحرش الجماعي التي وقعت في شارع الجمهورية، بفتاتين ليلة رأس السنة.