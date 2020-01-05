موعد تصوير «الوجه الآخر» لـ ماجد المصري

يبدأ الفنان ماجد المصري تصوير مسلسله الجديد "الوجه الآخر" فى منتصف العام الحالي، لعرضه خارج السباق الرمضاني.



ويعقد المخرج محمد بكير جلسات عمل للاستقرار على أماكن التصوير والنجوم المشاركين استعدادًا لبدء التصوير، ويجسد ماجد المصري شخصية مهندس ديكور يتعرض لكثير من الضغوطات والصراعات، وتتوالى أحداث العمل.



وعرض للمصري مسلسل "بحر" وحقق نجاحًا كبيرًا وينتمى لمسلسلات الـ60 حلقة.



المسلسل من بطولة ماجد المصري، محمد دياب، ثراء جبيل، ميرنا نور الدين، كوكى، نورهان، فوزية محمد، محمد على رزق، عبدالرحمن أبوزهرة، محمود جمعة، سناء شافع، حنان سليمان، سلوى عثمان، أشرف زكى ومنة عرفة، تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج أحمد صالح، إنتاج شركة سينرجى.