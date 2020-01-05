16 مرشحًا لعضوية اتحاد الناشرين المصريين

عقدت لجنة الإعداد لانتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة اتحاد الناشرين برئاسة المهندس محمود خلف الله، وعضوية كل من محمد السقا والمستشار محمد أبوشنب، اليوم الأحد، اجتماعها بعد غلق باب الترشيح للانتحابات، والذي كان مفتوحًا للترشيح خلال الفترة من 24 ديسمبر الماضي وحتى 4 يناير الجاري، بناءً على الدعوة الموجهة لجميع أعضاء الجمعية العمومية في 14 ديسمبر 2019.



وقد استعرضت اللجنة طلبات الترشيح المقدمة من 16 عضوًا، وتبين للجنة أن جميعهم قد استوفوا الشروط المقررة قانونًا للترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وعليه فقد أغلقت اللجنة باب الترشيح، ولذلك بقبول طلبات ترشيح كل من الآتية أسماؤهم وفقًا للترتيت الهجائي:



أحمد عبدالمنعم أحمد سيد أحمد - مؤسسة حورس الدولية، أحمد محمد أحمد إبراهيم - دار نهضة مصر، أسامة أحمد أبواليزيد شتات - دار الكتب القانونية، حسام حامد السيد عبدالمطلب - دار المستقبل للنشر، سعيد عبده مصطفى حسانين - دار المعارف، شريف محمد صلاح الدين الليثي - تويا للنشر والتوزيع، عبدالمنعم كامل محمد عبد العزيز - دار الجامعة الجديدة إسكندرية، علاء محمد حسن سرحان - الرسالة للنشر والتوزيع، على عبدالمنعم محمد أحمد - مور للطباعة والنشر والتوزيع، مروان سيد عبده شافعي - تطوير لتنمية المهارات، محمد أشرف يوسف عبد الرحمن - عالم الكتب، محمد كمال الدين البعلي - دار صفصافة للنشر، محمود محمد مدبولي محمد - مكتبة مدبولي، ممدوح على أحمد محمد - دار الحرم للنشر والتوزيع، هانم السعيد أحمد حسن - ليفانت لتنمية الموارد البشرية، ووليد محمد أحمد مصطفى - المركز القومي للإصدارات القانونية.



ومن المقرر أن تتم الانتخابات بينهم لاختيار 6 أعضاء وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الأحد الموافق 19 يناير 2020، بمقر الاتحاد بالدقي، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع أسبوعًا لتجرى الانتخابات في 26 يناير الجاري، مقر معرض القاهرة الدولي للكتاب.