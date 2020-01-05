اليونان: تدابير أمنية طارئة بعد تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران

شددّت السلطات اليونانية التدابير الأمنية في محيط السفارتين الأمريكية والإسرائيلية في أثينا، على خلفية تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران في أعقاب مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.



وقررت الشرطة اليونانية، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "ذا جريك ريبورتر" اليونانية، زيادة وجودها وتكثيف التدابير الأمنية في محيط السفارتين، فضلًا عن أماكن أخرى يُحتمل أن يتم استهدافها في هجمات انتقامية من قبل متظاهرين أو أفراد مرتبطين بإيران.



يأتي هذا بعد حادث قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني على يد القوات الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، فجر يوم الجمعة الماضي.