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عالم

واشنطن ترسل فرقة «الشيطان 82» إلى الشرق الأوسط

الأحد 05/يناير/2020 - 04:59 م
فرقة الشيطان 82
فرقة الشيطان 82
وكالات
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أرسل الجيش الأمريكي مجموعة جديدة من كتيبة المشاة المظليين، إلى الشرق الأوسط، وسط توتر بين واشنطن وطهران، إثر مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في ضربة أمريكية أمام مطار بغداد.

وغادرت مجموعة جديدة من كتيبة المشاة المظليين، من الفرقة "82" المحمولة جوًّا، التابعة للجيش الأمريكي، قاعدة فورت براغ، في ولاية نورث كارولينا الأمريكية، بحسب سكاي نيوز عربية.

وتنضم هذه القوات إلى ما يقارب 750 جنديًا أرسلوا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى منطقة الشرق الأوسط.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قد أعلنت عزمها إرسال نحو 3 آلاف جندي إضافي للمنطقة من الفرقة "82".

وعرفت هذه الفرقة 82 باسم "الموت من الأعلى"، كما تسمى أيضًا بفرقة "الشيطان 82"، وهي فرقة مشاة أمريكية محمولة جوًا.

وتشكلت الفرقة 1917 خلال الحرب العالمية الأولى، وهي متخصصة بالإنزال الجوي والهجوم بالمظلات، ومهمتها الاستجابة للطوارئ في أي مكان.

وتعد هذه الفرقة جزءًا من السلاح 18 المحمول جوًا، وتتألف من 6 ألوية، هي "لواء الشيطان" و"لواء الصقر" و"لواء النمر" و"لواء مدفعية الميدان" و"لواء الطيران القتالي" و"لواء دعم الفرقة 82".

وشاركت الفرقة العسكرية الأمريكية في الحربين العالمية الأولى والثانية، كما خاضت حرب فيتنام، وبنما وأفغانستان وعمليات مكافحة الإرهاب.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إيران بضربة غير مسبوقة، وذلك إن تعرضت الولايات المتحدة لهجوم من جانب طهران.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه الشخصي في "تويتر": "إذا هاجمتنا إيران مجددًا فستتعرض لضربة أكبر من أي ضربة سابقة تعرضت لها".

أضاف الرئيس الأمريكي في تغريدة أخرى: "إذا هاجمت إيران القواعد الأمريكية أو أي شخص أمريكي، فسنوجه ضدها أفضل عتادنا العسكري دون تردد".

وردًا على تهديدات إيرانية بتحديد 35 موقعًا أمريكيًا لاستهدافها إضافة إلى إسرائيل، جاءت تهديدات ترامب، واضحة بأن واشنطن حددت 52 موقعًا إيرانيًا سيضربها الجيش إذا استهدفت إيران أي أمريكيين أو أي أصول أمريكية.

ويأتي رد ترامب بعد أن نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن قيادي كبير بالحرس الثوري الإيراني قوله: إن إيران ستعاقب الأمريكيين أينما كانوا في مرماها، ردًّا على مقتل سليماني.

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