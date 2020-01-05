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فن

في مهرجان أسوان لأفلام المرأة.. «نوت» يناقش «زواج القاصرات»

الأحد 05/يناير/2020 - 04:56 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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يواصل منتدى "نوت" مناقشة القضايا الخاصة بالمرأة، مع ربطها بالسينما وكيف تم التعبير عنها على الشاشة الفضية، ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

وقالت الدكتورة عزة كامل، نائب رئيس هيئة أمناء المهرجان، ومديرة منتدى نوت، إن المنتدى يواصل مناقشاته للعام الرابع بمدينة أسوان رمز الحضارة والتاريخ وبلد النيل وبوابة مصر على أفريقيا، والتى اختيرت العام الماضى "عاصمة الشباب الأفريقى"، وفتحت ذراعيها لاحتضان أبناء القارة الأفريقية من خلال "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة" للدفع نحو تحقيق أجندة أفريقيا 2063، ووضع القارة السمراء فى بؤرة الإهتمام، خاصة بعد افتتاح ميناء"أرفين" البرى على الحدود المصرية السودانية لخدمة الحركة التجارية من البحر المتوسط وحتى البلدان الأفريقية.

وأضافت كامل: "أسوان أصبحت جسرا للتلاقى بين الحضارة الفرعونية والأفريقية والعربية وحضارات شعوب العالم، من خلال الزخم والشغف بالإبداع والفن والسينما الذى أحدثه مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، حيث تتلاقى فيه ثقافات من كل بقاع العالم لعرض إبداعاتهم السينمائية والإشتباك الفعال فى حوارات ومنتديات لشحذ الأذهان والتفكير لأعمال ابداعية خلاقة تتخطى الحدود المكانية والزمنية، تكون المرأة بؤرتها وركيزتها".

وتابعت عزة كامل: "نوت" يطرح هذا العام عدة قضايا على المستوى العالمى والعربى والأفريقى من ضمنها، قضية زواج القاصرات وكيفية تناولها فى الأفلام والحملات المجتمعية التى ساهمت فى التحرك الإيجابى تجاه هذه القضية، والتحديات التى تواجه النساء العاملات فى قطاع صناعة الأفلام، والتحديات التى تتعلق بالتنميط والصور الجندرية السلبية فى قطاع الأفلام، مع عرض نماذج مؤثرة وإيجابية لنساء عاملات فى قطاع صناعة الأفلام، وسيتم خلال المنتدى تكريم نساء أسوان اللاتى ساهمن فى تحدى التنميط الذكورى وكذلك تغيير ثقافة المجتمع بشكل إيجابى تجاه قضايا المرأة، فضلا عن عرض أفلام متنوعة من بلدان مختلفة، وسيختتم منتدى نوت الدورة الرابعة بمنح جائزته لأفضل فيلم مصري عن قضايا المرأة.

يذكر أن الدورة الرابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ستعقد في الفترة من 10 إلى 16 فبراير المقبل، وسيشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة نيللي كريم، ويتم تنظيم المهرجان بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة وبرعاية المجلس القومي للمرأة ونقابة السينمائيين.

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