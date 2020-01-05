غرفة عمليات مركزية لمتابعة اختبارات الأول والثانى الثانوى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، لمتابعة الإجراءات الخاصة باختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي التي ستبدأ يوم السبت المقبل.



وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين- خلال اجتماعه اليوم مع مديري المديريات التعليمية: إنه سيتم تشكيل غرفة متابعة على مستوى المديرية، بالإضافة إلى تشكيل غرفة متابعة على مستوى الإدارة التعليمية.



وشدد حجازي، خلال الاجتماع، على ضرورة تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2017، في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.



وحول الامتحانات الورقية، أكد الدكتور رضا حجازي، أنها ستكون اختيار من متعدد ماعدا مواد اللغات.. مؤكدا، أن ما جاء بالنماذج الاسترشادية التي تم رفعها على موقع الوزارة ما هى إلا أمثلة استرشادية وليست نماذج امتحانات.