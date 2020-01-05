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الثقافة

تفاصيل نقل وزارة الثقافة إلى العاصمة الإدارية

الأحد 05/يناير/2020 - 04:49 م
وزارة الثقافة
وزارة الثقافة
جمال عاشور
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كشف مصدر من داخل وزارة الثقافة، عن أن الوزارة وضعت خطة كاملة لعملية النقل إلى مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية، مؤكدًا أنه بالنسبة لديوان عام الوزارة، سيكون مقره بالدور السابع في المبنى الجديد، وسيتم نقل مكتب الوزير بكامل قوته، وكذلك مكتب رئيس قطاع مكتب الوزيرة بكامل قوته.

وقال المصدر: "بالنسبة للهيئة العامة لقصور الثقافة، سيكون لها دور ونصف في المبنى الجديد، وسيتم نقل مكتب رئيس الهيئة بكامل قوته، وبالنسبة للإدارات التابعة للإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة؛ سيتم نقل من 5 إلى 6 موظفين من كل إدارة عامة، على سبيل المثال الإعلام والعلاقات العامة، والمتابعة.

وكذلك باقي الإدارات المركزية الموجودة في عمارات العرائس والإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين بمصر الجديدة، ولفت المصدر إلى أنه سيشترك في النصف الثاني من الدورين الخاصين بقصور الثقافة، قطاع الإنتاج الثقافي، مضيفا: "أما الجهاز القومي للتنسيق له دور كامل، وسيتم نقل أغلب موظفيه، والهيئة العامة للكتاب ودار الكتب والوثائق القومية لهم دور واحد، ولم يتم نقل كافة الموظفين".

وأضاف المصدر أن قطاع الفنون التشكيلية لم يتم نقله، وكذلك المجلس الأعلى للثقافة، ودار الأوبرا المصرية.

وأوضح المصدر أنه من المقرر أن يتم نقل باقي العاملين المتواجدين في عمارات العرائس الكائن بها الهيئة العامة لقصور الثقافة، والذين لم يقع الاختيار عليهم للنقل للعاصمة الإدارية، إلى مقر إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي بالجيزة.

وأكد أن الموظفين الذين تم اختيارهم سوف يخضعون لاختبارات في الكمبيوتر واللغة الإنجليزية، واختبارات خاصة بتنمية المهارات الذاتية.

وعن موقف أصول المباني التابعة للوزارة، أكد المصدر أنه لا يعرف مصيرها حتى الآن، وبالنسبة للفيلا الكائن بها ديوان عامة الوزارة بالزمالك، فهي مستأجرة من شخص، وتوجد قضية بينه وبين الوزارة في القضاء لاستردادها، إلا أنه مسجلة كأثر منذ زمن بعيد، وقت أن كان فاروق حسني وزيرًا للثقافة.

وعن مبنى ديوان عام الوزارة الكائن بشارع شجرة الدر، قال فاروق حسني وزير الثقافة السابق، إنه عمل به وقت أن كان موظفًا في مكتب الخدمات الفنية بالوزارة، وكان المبنى وقتها مقرًا لمعهد الكونسرفتوار، وكان يقع به أيضًا مكتب الخدمات الفنية الخاص بالوزارة.

وأضاف أن المبنى مستأجر من شخص، وليس ملك الوزارة، وأن يوسف السباعي وقت أن كان وزيرًا للثقافة اختاره ليكون مقرًا لمكتب الوزير، لافتا إلى أنه عقب تولي فاروق حسني الوزارة أجرى عملية ترميم وصياغة للمبنى، وسجله كأثر.

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