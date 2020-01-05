طهران: مقتل سليماني لن يؤثر على التعاون مع موسكو في سوريا

استبعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أن يؤدي مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني بضربة أمريكية في العراق إلى التأثير على التعاون بين طهران وموسكو فيما يخص الأزمة السورية.



وقال موسوي - في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "لا نعتقد أن تعيين الجنرال إسماعيل قاآني خلفا لقاسم سليماني، سيخلق فراغا في تلك المنطقة".



يذكر أن سليماني، قائد ما يسمى "فيلق القدس "- التابع للحرس الثوري الإيراني - وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة "مليشيا " الحشد الشعبي، قتلا فجر أمس الأول الجمعة، جراء ضربة صاروخية أمريكية، استهدفت سيارتين كانتا تقلاهما قرب مطار "بغداد الدولي".



واعتبرت الإدارة الأمريكية، أن استهداف الجنرال الإيراني كان عملا "دفاعيا"، فيما هدّدت إيران، في المقابل، بـ"انتقام شديد" من المسئولين عن العملية العسكرية.