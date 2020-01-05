مقتدى الصدر يطالب بإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد

طالب زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، البرلمان بالتصويت في ما يخص التواجد العسكري الأمريكي في البلاد، على نقاط من بينها "إغلاق سفارة الشر الأمريكية" لدى بغداد.



وقتل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس، وآخرين تم بواسطة طائرة أميركية من دون طيار.



وأعلن البنتاجون، أنه "بتوجيهات" من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قام الجيش الأميركي "بعمل دفاعي حاسم لحماية الأفراد الأميركيين في الخارج بقتل قاسم سليماني.



وجاءت الضربة بعد أيام قليلة من مهاجمة مقر السفارة الأميركية في بغداد الثلاثاء، الأمر الذي أثار غضب واشنطن.



ويشهد العراق منذ أوائل أكتوبر تظاهرات تدعو لإنهاء الفساد وإسقاط النظام،راح ضحيتها أكثر من 450 قتيلا.