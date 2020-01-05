الأردن يؤكد حرصه الدائم على أمن واستقرار العراق

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، حرص بلاده الدائم على الحفاظ على أمن العراق واستقراره.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الملك عبدالله الثاني بالرئيس العراقي برهم صالح.



وشدد الملك عبدالله الثاني على ضرورة بذل كل الجهود اللازمة لتجاوز التوتر، وحماية العراق وشعبه بكل مكوناته، وتجنيب المنطقة والعالم أي تهديد للسلم والاستقرار.