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محافظات

ضبط عامل يرتدي نقابًا في بني سويف

الأحد 05/يناير/2020 - 04:39 م
ضبط
ضبط
بنى سويف - محمد حفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الأحد، من ضبط عامل أثناء تخفيه في زي سيدة منتقبة بمنطقة الصاغة بمدينة الواسطى، شمال محافظة بني سويف، بسبب خلافات مع زوجته وشقيقها.

تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى، يُفيد بأنه أثناء ملاحظة الخدمات الأمنية المعينة لمراقبة وملاحظة الحالة الأمنية بمنطقة الصاغة بمدينة الواسطى، اشتبهت في سير إحدى السيدات، وبمحاولة سؤالها عن بياناتها، ارتبكت وتبيّن أنها رجل متخفٍ  في زي سيدة منتقبة.

وبسؤال المتهم، تبين أنه يُدعى "حسين. ع" 24 عامًا، عامل، مقيم بهرم ميدوم مركز الواسطى أقرّ بوجود خلافات بينه وبين زوجته التي تدعى «هـ. ع. س»، لذلك ارتدى زي منتقبة، لأنه يخشى من تعرضها وشقيقها له.

وأشارت التحريات الأولية إلى صحة أقوال المتهم بأنه على خلاف مع زوجته.

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