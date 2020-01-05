إحالة أوراق عاملين قتلا مزارعًا فى قنا إلى المفتى

أحالت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، وعضوية المستشارين إسماعيل محمود الفران، وحسني محمد مهاب، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد وزيري وأسامة الأمير، أوراق عاملين إلى المفتي، لقتلهما مزارع بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، بقرية الحسينات في أبوتشت.



تعود أحداث القضية إلى 17 يوليو 2018، عندما تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا، بمصرع عبدالناصر بدوي السمان، 47 عامًا، مزارع، إثر إصابته بطلقات نارية، بنجع قنبر التابعة لقرية الحسينات في أبوتشت.



وكشفت تحريات المباحث، أن مرتكبي الواقعة، عمار. ف. ع، وعديل. ف. ع، أطلقا النيران على المجني عليه بسبب خلافات ثأرية بين عائلتي "أبو ضيف وإسماعيل".



تمت إحالة القضية التي حملت رقم 13699 لسنة 2018 جنايات أبوتشت، والمقيدة برقم 3629 لسنة 2018 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، التي عاقبت المتهمين بإحالة أوراقهما إلى المفتي.