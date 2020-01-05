«عبدالمهدي»: طائرات أمريكا تجوب بغداد دون إذن

قال رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبدالمهدي، اليوم الأحد، إن الطائرات الأمريكية المسيرة، والمروحيات تجوب سماء بغداد دون إذن رسمي.



وقال عبد المهدي، في خطاب بالبرلمان العراقي اليوم:" ليس سرًا توتر العلاقات الإيرانية- الأمريكية وانعكاساتها على الساحة العراقية ".



وبدأت وقائع جلسة استثنائية للبرلمان العراقي اليوم لبحث خروج القوات الأجنبية وإلغاء الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية على خلفية مقتل ابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي وقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في ضربة جوية.



وحضر جلسة البرلمان 170 نائبًا بغياب الكتل الكردستانية والعرب السنة ووزع البرلمان العراقي نص القرار الذي يعتزم التصويت عليه في جلسة اليوم.



وذكر مصدر في البرلمان العراقي أن القرار ينص على "إلزام الحكومة العراقية بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش وذلك لانتهاء العمليات العسكرية والحربية في العراق، وعلى الحكومة العراقية العمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية في الأراضي العراقية ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب ".



ويطالب القرار "الحكومة العراقية ممثلة بالقائد العام للقوات المسلحة بان تعلن إعداد الفنيين والمدربين الأجانب التي تحتاجهم وأماكن تواجدهم ومهامهم مدة عقودهم".