شيرين شيف الدين توقع عقد إصدار كتابها الأول مع «ملهمون»

وقعت الباحثة شيرين شيف الدين، عقد إصدار كتابها الأول «سرك في بير»، مع دار ملهمون الإماراتية للنشر والتوزيع.



وينتمى الكتاب إلى القائمة التفاعلية بفكرة جديدة ومبتكرة عما تعود عليه القارئ كونه المتلقى دائما.



وتقول شيرين سيف الدين إن النسخة النهائية من الكتاب الخاصة بكل قارئ ستكون مختلفة تماما من حيث المحتوى والمضمون عن نسخة غيره من القراء، وهنا يكمن الاختلاف والمضمون، مضيفة أن الكتاب يحتوي أيضا على مجموعة من القصص القصيرة والرسائل الإيجابية التي قد تساعد القارئ في تخطي ضغوطه النفسية ومشكلات الحياة.



ومن المنتظر أن يتم عرض الكتاب فى جناح الدار بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2020.



جدير بالذكر أن شيرين سيف الدين، تعمل باحثة سياسية فى الهيئة العامة للاستعلامات، فضلا عن كتابتها الرأى فى جريدة صوت الأمة بشكل أسبوعى.



وتأسست دار مُلهِمون في عام 2016 ومقرها إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفازت بجائزة أفضل دار نشر محلية لعام 2017 في معرض الشارقة الدولي للكتاب.