«البنات تكسب».. 57% من خريجى الجامعات الحكومية إناث

كشفت إحصائية رسمية حديثة عن أن الإناث يمثلن الكتلة الأكبر من إجمالي خريجي التعليم العالي مقارنة بأقرانهم من الذكور، إذ بلغ عدد خريجي التعليم العالي من الإناث 296.4 ألف خريج، مقابل 272.4 ألف خريج من الذكور، خلال عام 2018.



ولفتت الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الإناث يمثلن العدد الأكبر من خريجي الجامعات الحكومية بـ232 ألف خريج بنسبة 57.1% مقابل 174.3 ألف خريج من الذكور بنسبة 42.9%، وذلك من إجمالي 406.3 ألف خريج بالجامعات الحكومية خلال عام 2018.



بينما اختلفت النسبة السابقة على صعيد الجامعات الخاصة، حيث يمثل الذكور خريجي الجامعات الخاصة النسبة الأكبر بـ50.7% بعدد 12 ألف خريج مقابل 49.4% إناث بعدد 11.7 ألف خريج خلال عام 2018.