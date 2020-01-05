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محافظات

أمام المشرحة.. أهالي مذبحة كفر الدوار ينتظرون التصريح بالدفن

الأحد 05/يناير/2020 - 03:49 م
مشرحة مستشفى دمنهور
مشرحة مستشفى دمنهور
البحيرة - معوض هويدى
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شهد محيط مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي، منذ قليل، تجمع أهالي وجيران ضحايا حادث عزبة شيخ علي، التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بعد وصول جثامين الضحايا للطب الشرعي.

وقرر فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار محمد السعيد عمر، رئيس النيابة الكلية لنيابات شمال دمنهور، والمستشار أسامة المسلمي، رئيس نيابة مركز كفر الدوار، وبإشراف المستشار عماد الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، تحويل ضحايا عزبة "شيخ علي"، للطب الشرعي بدمنهور، لبيان سبب الوفاة وموعد وقوع الحادث.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطارًا يفيد بالعثور على جثث أسرة كاملة بعزبة شيخ علي التابعة لقرية الطرح بمركز كفر الدوار، وعلى الفور انتقلت قيادات المديرية، وبالفحص تبين العثور على جثة" ح.س.أ" 39 عامًا، وزوجته "ر.م.ش"، وأنجاله"ع، م،ع،م"، " زينب.م.ع" 67 عامًا، والدة المجني عليه الأول.

على الفور، وجه اللواء محمد شرباش، مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث ضم كل من: العقيد عبد القوي عمرو، رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الدوار، والرائد محمود قاسي، رئيس المباحث بمركز شرطة كفر الدوار، وبإشراف العميد أحمد لطفي، رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، لكشف غموض الحادث.

جاء في التقرير الطبي المبدئي لضحايا الحادث المأساوي للعثور على 7 جثث من عائلة واحدة في ظروف غامضة صباح اليوم الأحد، للمجني عليه "عماد. ح.ا" 15 عامًا، وجود طعون وحروق بالجثة، "حسني.أ.ع" 39 عامًا، "طعون وحروق"، " محمد.ح.أ" 6 أعوام " حروق"، " مسعود.ح.أ" 4 أعوام " حروق "، " عبد الرحمن.ح.أ" 10 أعوام "حروق"، " رنا.م.ش" 34 عامًا "حروق"، "زينب.ع" 65 عامًا "حروق".

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