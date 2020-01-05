تفاصيل لقاء وزير الداخلية نظيره الأردنى لبحث ملفات الأمن

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، سلامة حماد، وزير داخلية المملكة الأردنية الهاشمية، الذي يزور القاهرة حاليًا على رأس وفد أمني رفيع المستوى.



استعرض الجانبان- خلال اللقاء- أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وأساليب تدعيمها، بالإضافة إلى آخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.



وأعرب الوزير الضيف عن تقديره لجهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية في المرحلة الراهنة ودورها في مجال مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.



وصرح بأن زيارته للقاهرة تأتي في إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المستمر بين مسئولي البلدين الشقيقين، مؤكدًا اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية المشهود لها بالكفاءة في مجالات مكافحة الجريمة والإرهاب، فضلًا عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة بعدد من دول المنطقة.



ومن جهته، أعرب وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة الوزير الأردني للقاهرة، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن الأردنية في ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التى تربط بين البلدين الشقيقين، وترحيبه بتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب الأردني انطلًاقا من إيمان كامل بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار فى الدول العربية.



واستعرض الوزير- خلال اللقاء- مجمل التطورات الأمنية على الصعيد الإقليمي، وتأثير الصراعات الدائرة فى منطقة الشرق الأوسط على انتشار الإرهاب والإيديولوجيات المتطرفة، مشددًا على حتمية تضافر الجهود العربية والدولية لمحاصرة كافة الظواهر السلبية الناجمة عن إنتشار الإرهاب والفكر المتطرف فى ظل المعطيات والتطورات التى استجدت على الساحة الإقليمية خلال الفترة الماضية.



وأكد الجانبان- خلال اللقاء- تطابق الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية الراهنة مع ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات الأمنية من خلال قنوات الاتصال المعنية.