بومبيو: قتل سليماني جعل العالم أكثر أمنًا

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، في تصريحات تلفزيونية، "من الواضح أن العالم بات أكثر أمنا اليوم"، وذلك بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، في غارة جوية أمريكية في العراق.



وتابع أن تقديرات المخابرات كانت واضحة بخصوص "سليماني".



وأكد أن "أمريكا سترد بضربات مشروعة ضد صناع القرار الفعليين، الذين يديرون أي هجوم على أهداف أمريكية".



وتابع بومبيو أن "إدارة ترامب ستواصل إطلاع الكونجرس الأمريكي على التطورات في الشرق الأوسط".



وقُتِل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة على موكبه في مطار بغداد، الجمعة، وقضى معه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، رفقة 4 ضباط إيرانيين، وقادة في الحشد.