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محافظات

هبوط أرضي بسبب الأمطار في مطوبس بكفر الشيخ

الأحد 05/يناير/2020 - 03:36 م
جريدة الدستور
مصطفى عنز
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وقع هبوط أرضي أمام مستشفى مطوبس المركزي، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، حيث فُوجئ الأهالي بسقوط جزء من الأسفلت على عمق متر، بسبب مياه الأمطار، التي شهدتها المحافظة على مدار الأيام الماضية.

وكان المحاسب استفتاح أبو إبراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، تلقى إخطارًا من الأهالي يُفيد بحدوث هبوط أرضي مُفاجئ بالطريق العام أمام مستشفى مطوبس المركزي.

وانتقل نواب رئيس مركز ومدينة مطوبس، ومسئولو الصيانة والطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى مكان البلاغ، وتبين أن الهبوط حدث في مسافة متر طولًا في مترين عرضًا.

وبعد الحفر تبين أن السبب هبوط طبقة أساس الأسفلت، وجاري معالجتها بوضع طبقة سن جديدة وطبقة خرسانية، لإعادة الوضع إلى حالته الطبيعية، وعودة حالة الحركة المرورية بشكل طبيعي عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح.

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