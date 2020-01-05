أماكن الفحص والمشورة للكشف عن «الإيدز»

أعلنت منظمة الصحة العالمية فى مصر، عن الأماكن التى توفرها وزارة الصحة لفحص الفئات المعرضة لخطر الإصابة بمرض الإيدز، لافتة إلى أن هناك ١٨ مركز ثابت و٨ مراكز متحركة لفحص المرضى.



ومن جانبها أوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن معرفة أقرب مركز صحي خاص بالكشف عن مرضى الإيدز على الخط الساخن ٠٨٠٠٧٠٠٨٠٠٠ أو ٣٣١٥٢٨٠١ أو ٣٣١٥٢٨٠٢.



وأوضحت أنه يتم إجراء التحليل وتقديم المشورة الطبية في سرية تامة إذا ثبُتت الإصابة بالإيدز، لافتة إلى أن العلاج متوفر ويساعد المريض على أن يتعايش مع الفيروس بصحة جيدة ويقلل من حدوث الأعراض الخطيرة، ويقلل الحِمل الفيروسي فيقلل من نسب العدوى بالفيروس عن طريق الشخص المصاب.