برلماني: تميم يدفع المليارات لدعم أردوغان في احتلال ليبيا

قال المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، إن البيان الصادر عن وزارة الخارجية القطرية، لينتقد تصريح الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد أبو الغيط، بشأن رفض التدخلات العسكرية الخارجية في الأراضي الليبية.



وأكد "مسعود أنه دليل قاطع على أن النظام القطري ممثلا في تميم بن حمد، يسير على نفس خطى النظام التركي الإرهابي ممثلا في رجب طيب أردوغان، الذي وصفه بـ"سلطان الدم والإرهاب".



أوضح "مسعود" في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن تميم بن حمد "أمير الإرهاب" حسب قوله، يأخذ المليارات من الدولارات من أموال الشعب القطري، ليمنحها لـ"أردوغان" من أجل شراء الأسلحة العسكرية وتقديمها للإرهابيين من المرتزقة، والدواعش لمحاربة الدول العربية.



وأضاف عضو مجلس النواب، أن أكبر دليل على ذلك ما حدث في العراق وسوريا، وما يحدث حاليا داخل ليبيا، حيث أن حديث الخارجية القطرية الذي تقول فيه تصريحات أبو الغيط انتقائية لا أساس لها من الصحة، ولا يصدر إلا لتشجيع الإرهاب والإرهابيين.



لاسيما وأن هناك إجماعا من الدول العربية على رفض التدخلات في الشأن الداخلي الليبي، ولا توجد تدخلات من الدول العربية داخل ليبيا إلا من قطر التي تقوم بتمويل أردوغان لغزو واحتلال ليبيا، مطالبا من المجتمع الدولي بأسره خاصة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن سرعة التدخل، لإنقاذ ليبيا من الغزو والاحتلال التركي.



وناشد المهندس أمين مسعود الشعبين القطري والتركي الشقيقين بمواجهة إرهاب التميمي والأردوغاني لإنقاذ دول المنطقة من الحروب والصراعات والقتل للأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ، بأسلحة ومرتزقة ودواعش أردوغان وبأموال تميم.



وفي ختام حديثه، أشار "مسعود" إلى أن التاريخ والواقع يؤكدان أن نهاية تميم وأردوغان اقتربت، وستكون على أيدي الشرفاء من الشعبين الشقيقين القطري، والتركي بعد ازدياد حدة المعارض، لهذين النظامين الدمويين والإرهابيين.