«الأعلى للإعلام» يناقش تغطية أحداث الشرق الأوسط

يناقش المجلس الأعلى للإعلام في اجتماع غدا الاثنين، تقريرًا عن الأداء الإعلامي بشأن الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط، والتناول الإعلامي بشأنها فيما يخص أكواد المجلس.



أكد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية في التناول الإعلامي، وأعرب عن ثقته في أن يكون التناول داعما للموقف الوطني، ومعبرا عن التحديات الكبيرة التي تحيط بالبلاد.



ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع في الساعة الثانية ظهرا، بحضور مكرم محمد أحمد، وعدد من أعضاء المجلس.



وتشهد الساحة في الشرق الأوسط أحداثًا شائكة بعد إعلان تركيا رسميا إرسال قوات إلى ليبيا، وكذلك الضربة الأمريكية التي قتلت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.