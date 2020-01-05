سلطنة عمان تدعو واشنطن وطهران لتغليب لغة الحوار ومنع التصعيد

دعت سلطنة عمان، اليوم الأحد، الولايات المتحدة وإيران إلى تغليب لغة الحوار والبحث عن الوسائل دبلوماسية لحل القضايا الخلافية بشكل ينهي الصراع في المنطقة، مشيرة إلى أنها تتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة المؤسفة لحالة التصعيد بين البلدين.



ودعت وزارة الخارجية العمانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أمريكا وإيران إلى تغليب لغة الحوار والبحث عن الوسائل الدبلوماسية لحل القضايا الخلافية بشكل ينهي الصراع في المنطقة.



كما دعت السلطنة، المجتمع الدولي لاغتنام ما عبر عنه الطرفان بعدم رغبتهما في التصعيد، بتكثيف الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذّر - في وقت سابق اليوم- إيران من ضربات جديدة في حال أقدمت على استهداف أميركيين، قائلًا: "إن الولايات المتّحدة حدّدت 52 موقعًا في إيران ستضربها بسرعة كبيرة وبقوّة إذا هاجمت إيران أهدافًا أو أفرادًا أمريكيين".



