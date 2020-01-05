رسائل مواطنين لـ «التموين» بعد عودة محذوفين من الدعم

سيدة في الخمسين من عمرها، ترتدي جلبابًا، ممسكه بعربة صغيرة، ترتسم على وجهها إبتسامة عريضة، بسبب عودة أولادها إلى منظومة الدعم، بعد حذف دام حوالي عام كامل.



وقالت سعدية محمد، من سكان الهرم،: فوجئت بعودة أولادى إلى بطاقة التموين، في مطلع يناير الجاري، موضحة أنها كانت لاتتوقع الأمر، إلا أن بدال التموين أخبرها أن الوزارة ستعيد عدد كبير من المحذوفين إذ ثبت حقهم في الدعم.



كان عمرو مدكور مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكد أن الوزارة قد أعادت جميع المحذوفين من منظومة التموين الذين ثبتت لهم الحق في صحة تظلماتهم، بعد تصنيف التظلمات من قبل لجنة العدالة الاجتماعية، بعد أن أغلق باب التظلمات في ديسمبر الماضي.



وقال حسن محمود، بقال بالهرم، إن الوزارة قد أعلنت في وقت لاحق عودة المتظلمين الذين ثبت حقهم في الدعم، خلال بداية يناير، معلقًا "الناس أتفاجئت.. الوزارة رجعت تقريبا كل الناس دون إستثناء".



وأضاف أن المحذوفين عادوا بعد طول إنتظار، إذ كان محل البقالة هو عبارة عن مشادات ومشاحنات من قبل الأفراد مع بقالين التموين، بصفتهم تابعين لوزارة التموين، فكانت تتوالي الشكاوي بالحذف، إيقاف البطاقة، القائمة السوداء، وغيرها من المصطلحات التي تندرج تحتها قرارات وزارة التموين بإيقاف الدعم.



على الجانب الآخر، قالت دعاء خالد، إنها عانت خلال الفترة الماضية من حذف ثلاث أفراد من بطاقتها التموينية، وتقدمت بعدد من التظلمات الإلكترونية، الورقية، ولم يعد لها أي منهم خلال الشهر الجاري، معلقه "تعبت من كتر تقديم الورق وبرضو لسة مرجليش".



"بدال التموين قالي هانت ممكن على الشهر الجي تكون كل حاجة أتصلحت"، بهذه الكلمات أعربت دعاء، عن أملها الكبير قي عودة الأفراد إلى بطاقة التموين خلال فبراير المقبل.







