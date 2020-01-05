-
الأحد 05 يناير 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رسائل مواطنين لـ «التموين» بعد عودة محذوفين من الدعم

الأحد 05/يناير/2020 - 03:28 م
صوره من الحدث
صوره من الحدث
زينب صبحي - آية سالم
طباعة
سيدة في الخمسين من عمرها، ترتدي جلبابًا، ممسكه بعربة صغيرة، ترتسم على وجهها إبتسامة عريضة، بسبب عودة أولادها إلى منظومة الدعم، بعد حذف دام حوالي عام كامل.

وقالت سعدية محمد، من سكان الهرم،: فوجئت بعودة أولادى إلى بطاقة التموين، في مطلع يناير الجاري، موضحة أنها كانت لاتتوقع الأمر، إلا أن بدال التموين أخبرها أن الوزارة ستعيد عدد كبير من المحذوفين إذ ثبت حقهم في الدعم.

كان عمرو مدكور مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكد أن الوزارة قد أعادت جميع المحذوفين من منظومة التموين الذين ثبتت لهم الحق في صحة تظلماتهم، بعد تصنيف التظلمات من قبل لجنة العدالة الاجتماعية، بعد أن أغلق باب التظلمات في ديسمبر الماضي.

وقال حسن محمود، بقال بالهرم، إن الوزارة قد أعلنت في وقت لاحق عودة المتظلمين الذين ثبت حقهم في الدعم، خلال بداية يناير، معلقًا "الناس أتفاجئت.. الوزارة رجعت تقريبا كل الناس دون إستثناء".

وأضاف أن المحذوفين عادوا بعد طول إنتظار، إذ كان محل البقالة هو عبارة عن مشادات ومشاحنات من قبل الأفراد مع بقالين التموين، بصفتهم تابعين لوزارة التموين، فكانت تتوالي الشكاوي بالحذف، إيقاف البطاقة، القائمة السوداء، وغيرها من المصطلحات التي تندرج تحتها قرارات وزارة التموين بإيقاف الدعم.

على الجانب الآخر، قالت دعاء خالد، إنها عانت خلال الفترة الماضية من حذف ثلاث أفراد من بطاقتها التموينية، وتقدمت بعدد من التظلمات الإلكترونية، الورقية، ولم يعد لها أي منهم خلال الشهر الجاري، معلقه "تعبت من كتر تقديم الورق وبرضو لسة مرجليش".

"بدال التموين قالي هانت ممكن على الشهر الجي تكون كل حاجة أتصلحت"، بهذه الكلمات أعربت دعاء، عن أملها الكبير قي عودة الأفراد إلى بطاقة التموين خلال فبراير المقبل.



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"تموين الفيوم": تعليمات وزارية بإعادة المحذوفين ممن يستحقون الدعم

"الإسماعيلية": بدء إعادة المحذوفين من بطاقات التموين

تقرير: صرف سلع مدعمة بـ 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو

ضم الزوجة غير المقيدة لبطاقة الزوج التموينية قريبا

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

«فتاة المنصورة» تكشف حقيقة طردها من المنزل

منذ حوالي 9 ساعات

إطلالة غريبة لـ رضوى الشربينى.. والجمهور يسخر منها

منذ حوالي 6 ساعات

اكتشاف قطعة أثرية فريدة جديدة فى مقبرة توت عنخ آمون

منذ حوالي 4 ساعات

زوج نانسي عجرم يقتل لصًا حاول سرقتهما

الصور

image description

رسائل مواطنين لـ «التموين» بعد عودة محذوفين من الدعم

image description

توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية فى الإسكندرية (صور)

image description

«ضحكة تحت المطر».. نوة رأس السنة تغرق شوارع الإسكندرية

image description

سقوط أمطار على بورسعيد (صور)

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

زوج نانسي عجرم يقتل لصًا حاول سرقتهما

«فتاة المنصورة» تكشف حقيقة طردها من المنزل

أول صورة لـ نانسي عجرم بعد سطو مسلح على منزلها

أيام زمان

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

حكايات 5 محاولات لاغتيال إحسان عبدالقدوس.. «القذافي أمر بقتله»

نجم الساعة

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

الصحة

العصارة المرارية تساعد في تنظيم مناعة الأمعاء

أفضل بدائل صحية للسكر الأبيض

أفضل أنظمة غذائية لمرضى القلب والسكرى

طرق التخلص من الوزن الزائد أثناء الحمل

الرئيس نيوز

رئيس الوزراء العراقى: كنت على موعد مع قاسم سليمانى يوم مقتله

"النور" يشكو الإقصاء ويؤكد جاهزيته لماراثون انتخابات البرلمان

الإداري يقضى بعدم قبول دعوى التحفظ على أموال عائشة خيرت الشاطر

أول تعليق من نانسي عجرم بعد اقتحام منزلها

منوعات

بفرشاة كهربائية.. السن الأنسب للبدء في تنظيف أسنان الأطفال

1.8 مليون دولار سعر «التونة العنيدة» في مزاد باليابان

ناشطة بيئية: نعمل لمنع حدوث أسوأ العواقب

أمريكا في طريقها لأسوأ موسم وباء الأنفلونزا منذ عقود

كشكول

الإجراءات اللازمة لأداء طلاب السجون وأقسام الشرطة امتحانات الثانوية

حصول 15 طالب بألسن بنى سويف على منح دراسية لألمانيا

رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال الامتحانات بـ"الطب البيطري"

بالصور.. رئيس جامعة بنها يتفقد لجان الامتحانات والمعامل بعدد من الكليات

إسلام سياسي

«خارجية النواب» تخاطب البرلمانات الدولية لإدانة تصرفات تركيا

منظمة حقوقية: الدوحة تمنح الميلشيات الإرهابية جوازات سفر قطرية لتسهيل دخولهم الي ليبيا عبر تونس

خبير حركات إسلامية يكشف مستقبل جماعة الإخوان الإرهابية خلال 2020

حزب النور يرفض التدخل التركي في ليبيا ويطالب بتحرك عربي سريع

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الثقافة فى مواجهة العربدة التركية
ماجد حبته
جيفارا الشرق الأوسط!
د. إلهام سيف الدولة حمدان
أمنيات جديدة لعام جديد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالمجيد سليم.. «ابن سيناء»
المزيد

الثقافة

شيرين شيف الدين توقع عقد إصدار كتابها الأول مع «ملهمون»

مسرح عرائس وأشغال يدوية بثقافة الأقصر

«القصاص» ناعيًا محمد عيد إبراهيم: «وداعًا يا ابن جيلي»

محمد الحديني: القصة القصيرة جدا جنس أدبي باق لا أظنه سيندثر

صفحتنا ع الفيس بوك