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محافظات

محافظ الجيزة يهنىء الأقباط الإنجيليين بعيد الميلاد المجيد

الأحد 05/يناير/2020 - 03:28 م
محافظة الجيزة
محافظة الجيزة
محمد عيسى
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زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كنيسة الأقباط الإنجيليين بالجيزة؛ للمشاركة في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث كان في استقباله القس ميشيل أنور راعي الكنيسة الإنجيلية.

وأكد محافظ الجيزة أن ما تشهده الدولة المصرية ممثلة في عنصري الأمة من ترابط وتحاب لهو الدعامة الرئيسية للحفاظ على الوطن ومواجهة كافة محاولات التفرقة التي يحاول البعض زرعها بغرض التخريب، متمنيًا للحضور من رعاية الكنيسة الإنجيلية وللشعب المصري الأمن والرخاء.

وأشار إلى أنه لا فرق بين أي من المواطنين سوى بقدر وطنيته، وأن الجميع يعمل لكي تصل مصر لمصاف الدول المتقدمة وتحتل المكانة التي نحلم بها بين دول العالم.

من جانبه أبدى القس ميشيل أنور سعادته لحرص المحافظ على الحضور وتقديم التهنئة بمقر الكنيسة، وعن حجم الود الذي يلقاه طوال أيام العيد من مختلف طوائف الشعب.

رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وإبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن، وهند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون المجتمع وخدمة البيئة، واللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل، وعدد من أعضاء مجلس النواب وممثلين عن المنطقة الأزهرية ومديرية الأوقاف بالجيزة.

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