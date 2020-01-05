-
الأحد 05 يناير 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بدء جلسة البرلمان العراقي الطارئة

الأحد 05/يناير/2020 - 03:28 م
البرلمان العراقي
البرلمان العراقي
منار أحمد
طباعة
بدأ مجلس النواب العراقي جلسته الطارئة الاستثنائية برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور رئيس الوزراء المكلف بتصريف الأعمال عادل عبدالمهدي.

ويعقد البرلمان العراقي، جلسة طارئة لبحث تداعيات الضربات الأمريكية في العراق، برئاسة عبدالمهدي، لبحث إلغاء الاتفاق العسكري الأمريكي العراقي.

وكان قد دعا عبدالمهدي خلال الفترة الماضية لعقد البرلمان جلسة للرد على التداعيات الأمريكية في العراق.

وفي أعقاب ذلك، أكد النائب كاظم الصيادي، اليوم الأحد، أن عبدالمهدي سيحضر جلسة البرلمان المقرر فيما دعا الكتل الى طرد كل من لا يحضر الجلسة.

كما طالب عبدالمهدي الخارجية العراقية استدعاء السفير الأمريكي للاحتجاج على غارة سليماني.

ووفقا لقناة السومرية نيوز العراقية، فإن النواب العراقيون ناقشوا إلغاء الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإنهاء عمل التحالف الدولي في العراق، وذلك في أعقاب الضربة الأمريكية الأخيرة التي استهدفت قائد فليق القدس الإيراني قاسم سليماني، وقيادات من الحشد الشعبي الجمعة قرب مطار بغداد.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مستشفى العباسية: قاتل «عروس الباجور» بكامل قواه العقلية

منذ حوالي 6 ساعات

حكم تاريخي.. «الإدارية العليا» تحسم قضية تزويج الأطفال القصر

منذ حوالي 4 ساعات

صعيدي وسعودي و3 ساقطات.. تفاصيل سقوط شبكة دعارة في قنا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

رسميًا.. إيران تنسحب من الاتفاق النووى

الصور

image description

رسائل مواطنين لـ «التموين» بعد عودة محذوفين من الدعم

image description

توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية فى الإسكندرية (صور)

image description

«ضحكة تحت المطر».. نوة رأس السنة تغرق شوارع الإسكندرية

image description

سقوط أمطار على بورسعيد (صور)

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

زوج نانسي عجرم يقتل لصًا حاول سرقتهما

«فتاة المنصورة» تكشف حقيقة طردها من المنزل

أول صورة لـ نانسي عجرم بعد سطو مسلح على منزلها

أيام زمان

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

حكايات 5 محاولات لاغتيال إحسان عبدالقدوس.. «القذافي أمر بقتله»

نجم الساعة

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

الصحة

العصارة المرارية تساعد في تنظيم مناعة الأمعاء

أفضل بدائل صحية للسكر الأبيض

أفضل أنظمة غذائية لمرضى القلب والسكرى

طرق التخلص من الوزن الزائد أثناء الحمل

الرئيس نيوز

رئيس الوزراء العراقى: كنت على موعد مع قاسم سليمانى يوم مقتله

"النور" يشكو الإقصاء ويؤكد جاهزيته لماراثون انتخابات البرلمان

الإداري يقضى بعدم قبول دعوى التحفظ على أموال عائشة خيرت الشاطر

أول تعليق من نانسي عجرم بعد اقتحام منزلها

منوعات

بفرشاة كهربائية.. السن الأنسب للبدء في تنظيف أسنان الأطفال

1.8 مليون دولار سعر «التونة العنيدة» في مزاد باليابان

ناشطة بيئية: نعمل لمنع حدوث أسوأ العواقب

أمريكا في طريقها لأسوأ موسم وباء الأنفلونزا منذ عقود

كشكول

الإجراءات اللازمة لأداء طلاب السجون وأقسام الشرطة امتحانات الثانوية

حصول 15 طالب بألسن بنى سويف على منح دراسية لألمانيا

رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال الامتحانات بـ"الطب البيطري"

بالصور.. رئيس جامعة بنها يتفقد لجان الامتحانات والمعامل بعدد من الكليات

إسلام سياسي

«خارجية النواب» تخاطب البرلمانات الدولية لإدانة تصرفات تركيا

منظمة حقوقية: الدوحة تمنح الميلشيات الإرهابية جوازات سفر قطرية لتسهيل دخولهم الي ليبيا عبر تونس

خبير حركات إسلامية يكشف مستقبل جماعة الإخوان الإرهابية خلال 2020

حزب النور يرفض التدخل التركي في ليبيا ويطالب بتحرك عربي سريع

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الثقافة فى مواجهة العربدة التركية
ماجد حبته
جيفارا الشرق الأوسط!
د. إلهام سيف الدولة حمدان
أمنيات جديدة لعام جديد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالمجيد سليم.. «ابن سيناء»
المزيد

الثقافة

شيرين شيف الدين توقع عقد إصدار كتابها الأول مع «ملهمون»

مسرح عرائس وأشغال يدوية بثقافة الأقصر

«القصاص» ناعيًا محمد عيد إبراهيم: «وداعًا يا ابن جيلي»

محمد الحديني: القصة القصيرة جدا جنس أدبي باق لا أظنه سيندثر

صفحتنا ع الفيس بوك