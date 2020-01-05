بدء جلسة البرلمان العراقي الطارئة

بدأ مجلس النواب العراقي جلسته الطارئة الاستثنائية برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور رئيس الوزراء المكلف بتصريف الأعمال عادل عبدالمهدي.



ويعقد البرلمان العراقي، جلسة طارئة لبحث تداعيات الضربات الأمريكية في العراق، برئاسة عبدالمهدي، لبحث إلغاء الاتفاق العسكري الأمريكي العراقي.



وكان قد دعا عبدالمهدي خلال الفترة الماضية لعقد البرلمان جلسة للرد على التداعيات الأمريكية في العراق.



وفي أعقاب ذلك، أكد النائب كاظم الصيادي، اليوم الأحد، أن عبدالمهدي سيحضر جلسة البرلمان المقرر فيما دعا الكتل الى طرد كل من لا يحضر الجلسة.



كما طالب عبدالمهدي الخارجية العراقية استدعاء السفير الأمريكي للاحتجاج على غارة سليماني.



ووفقا لقناة السومرية نيوز العراقية، فإن النواب العراقيون ناقشوا إلغاء الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإنهاء عمل التحالف الدولي في العراق، وذلك في أعقاب الضربة الأمريكية الأخيرة التي استهدفت قائد فليق القدس الإيراني قاسم سليماني، وقيادات من الحشد الشعبي الجمعة قرب مطار بغداد.