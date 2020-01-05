مسرح عرائس وأشغال يدوية بثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية بفرع ثقافة الأقصر، فأقامت قاعة مكتبة الطفل والشباب بقصر ثقافة المحاميد بحرى، ورشة فنون تشكيلية ورسم حر لأطفال القرية بالألوان والقلم الرصاص وألوان الشمع، كما نظمت مكتبة الطفل والشباب بالحلة، ورشة فنون تشكيلية بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد شارك فيها أطفال القرية، أدارها فيصل عبد العزيز.



عقد بمكتبة الدير الثقافية ندوة بعنوان" منافع ومساوئ السوشيال ميديا" تحدث عبد الحارس أحمد مع الرواد عن كيفية استخدام مواقع الإنترنت للمنفعة الخاصة وليس لتضع الوقت، وطريقة استخدام صفحات الفيس وحمايتها من السرقة حتي ﻻ يستخدمها أي شخص آخر.



نظم قصر ثقافة الطارف ورشة فنون تشكيلية بعنوان "في حب مصر"، كما عقد محاضرة بعنوان "عيد الميلاد المجيد "بقصر ثقافة الطارف، حيث تحدث محمد أحمد عن مشروعيه الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، والاحتفالات المشتركة سبب وحدة هذا الشعب، والأعداء يريدون تقسيم الوطن وتم عرض فيلم بروجكتور بقصر ثقافة الطارف فيلم الممر، بجانب عرض مسرح عرائس لأطفال رواد القصر، بينما أقام قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة أشغال يدوية من مخلفات البيئة وأعادت تدوير العمل ﻷشكال فنية متنوعة، كما أقيمت ورشة فنون تشكيلية بعنوان "رسم وتلوين" أدارها خالد حافظ.