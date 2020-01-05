-
الأحد 05 يناير 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

رفض دعاوى عدم دستورية قانون العمل الموحد

الأحد 05/يناير/2020 - 03:27 م
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا،
عماد سليمان
طباعة
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم الأحد، بعدم قبول 7 دعاوى تطالب بعدم دستورية المواد 6 و47 و48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل الموحد، وتضمنت الدعوى الأولى رقم 19 لسنة 33 المطالبة بعدم دستورية نص المادة ( 6) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل الموحد.

فيما تضمنت الدعاوى أرقام 33 لسنة 37 دستورية، و34 لسنة 37 دستورية، و36 لسنة 37 دستورية، و37 لسنة 37 دستورية، و67 لسنة 37 دستورية،و80 لسنة 37 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادتان (47 و48) من القانون 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل.

وتنص المادة 47 من قانون العمل على أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل، وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية، ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

العثور على 7 جثث من أسرة واحدة فى ظروف غامضة بالبحيرة

منذ حوالي 8 ساعات

القوات التركية تقتل 1873 مدنيًا سوريًا

منذ حوالي 11 ساعة

بالصور.. انفجار كابل الكهرباء العمومى فى عزبة النخل

منذ حوالي 6 ساعات

اكتشاف قطعة أثرية فريدة جديدة فى مقبرة توت عنخ آمون

الصور

image description

رسائل مواطنين لـ «التموين» بعد عودة محذوفين من الدعم

image description

توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية فى الإسكندرية (صور)

image description

«ضحكة تحت المطر».. نوة رأس السنة تغرق شوارع الإسكندرية

image description

سقوط أمطار على بورسعيد (صور)

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

زوج نانسي عجرم يقتل لصًا حاول سرقتهما

«فتاة المنصورة» تكشف حقيقة طردها من المنزل

أول صورة لـ نانسي عجرم بعد سطو مسلح على منزلها

أيام زمان

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

حكايات 5 محاولات لاغتيال إحسان عبدالقدوس.. «القذافي أمر بقتله»

نجم الساعة

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

الصحة

العصارة المرارية تساعد في تنظيم مناعة الأمعاء

أفضل بدائل صحية للسكر الأبيض

أفضل أنظمة غذائية لمرضى القلب والسكرى

طرق التخلص من الوزن الزائد أثناء الحمل

الرئيس نيوز

رئيس الوزراء العراقى: كنت على موعد مع قاسم سليمانى يوم مقتله

"النور" يشكو الإقصاء ويؤكد جاهزيته لماراثون انتخابات البرلمان

الإداري يقضى بعدم قبول دعوى التحفظ على أموال عائشة خيرت الشاطر

أول تعليق من نانسي عجرم بعد اقتحام منزلها

منوعات

بفرشاة كهربائية.. السن الأنسب للبدء في تنظيف أسنان الأطفال

1.8 مليون دولار سعر «التونة العنيدة» في مزاد باليابان

ناشطة بيئية: نعمل لمنع حدوث أسوأ العواقب

أمريكا في طريقها لأسوأ موسم وباء الأنفلونزا منذ عقود

كشكول

الإجراءات اللازمة لأداء طلاب السجون وأقسام الشرطة امتحانات الثانوية

حصول 15 طالب بألسن بنى سويف على منح دراسية لألمانيا

رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال الامتحانات بـ"الطب البيطري"

بالصور.. رئيس جامعة بنها يتفقد لجان الامتحانات والمعامل بعدد من الكليات

إسلام سياسي

«خارجية النواب» تخاطب البرلمانات الدولية لإدانة تصرفات تركيا

منظمة حقوقية: الدوحة تمنح الميلشيات الإرهابية جوازات سفر قطرية لتسهيل دخولهم الي ليبيا عبر تونس

خبير حركات إسلامية يكشف مستقبل جماعة الإخوان الإرهابية خلال 2020

حزب النور يرفض التدخل التركي في ليبيا ويطالب بتحرك عربي سريع

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الثقافة فى مواجهة العربدة التركية
ماجد حبته
جيفارا الشرق الأوسط!
د. إلهام سيف الدولة حمدان
أمنيات جديدة لعام جديد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالمجيد سليم.. «ابن سيناء»
المزيد

الثقافة

شيرين شيف الدين توقع عقد إصدار كتابها الأول مع «ملهمون»

مسرح عرائس وأشغال يدوية بثقافة الأقصر

«القصاص» ناعيًا محمد عيد إبراهيم: «وداعًا يا ابن جيلي»

محمد الحديني: القصة القصيرة جدا جنس أدبي باق لا أظنه سيندثر

صفحتنا ع الفيس بوك