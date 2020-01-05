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مصر

خطوط إرشادية مصرية لعلاج الأورام

الأحد 05/يناير/2020 - 03:25 م
صوره من الحدث
صوره من الحدث
فاتن خديوى - سارة سعودى
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قال الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام بكلية طب القاهرة، إن المؤتمر الدولى الثانى عشر لأورام الثدي والأورام النسائية والعلاج المناعي للأورام سيقوم بإعلان النتائج الأولية المبشرة للعلاج المناعي، ودوره في علاج كافة أنواع الأورام وخاصة أورام الرئة والثدى والرأس والرقبة، كما يتم نشر نتائج وتجربة مصر في هذا التخصص الدقيق خاصة بعد أن أصبح لمصر باع طويل في استخدام تلك النوعية من العلاجات، مشيرا الى ان المؤتمر يعتبر فرصة للوصول على بروتوكولات علاجية موحدة تتناسب مع الظروف المادية للمنطقة.

وأشار الدكتور ماجد أبو سعدة أستاذ أمراض النساء والتوليد كلية طب عين شمس، إلى دور العلاج الجراحي والعلاج الكيماوي والإشعاعي فى حالات سرطان بطانة الرحم وتحديد استفادة المريضة من هذه الوسائل العلاجية، كما أن وسائل تشخيص وعلاج الأمراض المختلفة التي تسبق التحول السرطاني في الأعضاء المختلفة توفر على المريض القلق والمعاناة والتكلفة المادية لعلاج الأورام السرطانية المختلفة.

وأشار الدكتور محمد الشناوي أستاذ الجراحة إن مؤتمر هذا العام سوف يشمل الجراحات الجديدة الدقيقة للثدى، وجراحات الثدي بعد تلقي العلاج الكيميائي الأولي، وكيفية الحفاظ على الثدي واستئصال الأورام بدون ترك آثار ظاهرة، وجراحات الثدي الخاصة في أنواع شرسة من السرطان مثل السرطان الثلاثي السلبي فيما أوضح الدكتور عمر زكريا أستاذ جراحة الاورام أن جلسات الجراحة سوف تتطرق إلى كيفية التعامل مع الغدد الليمفاوية أسفل الإبط، وكيفية المحافظة على اكبر قدر بدون استئصالها، وذلك عن طريق استخدام الطرق الحديثة للبحث عن الغدة الحارسة او اول غدة ليمفاوية خاصة بالثدي، كما سيتم استخدام الطرق المختلفة للتعرف على الغدة الحارسة في الحالات الخاصة بعد تلقي العلاج الكيميائي الأولي حيث تتطلب مهارات جراحية خاصة وأساليب مبتكرة، فيما تغطي جلسات الجراحة الطرق الجراحية المختلفة للحفاظ على الشكل الجمالي للثدي مع الاستئصال الكامل للأورام بحواف أمان مطمئنة واستخدام طرق حديثة مثل حقن الدهون المصفاة والجذعية

وستتم عدة اجتماعات على هامش المؤتمر منها اجتماع مع الجمعية الافريقية للأورام لبحث الدعم العلمى والطبى في مجال الأورام للدول الأفريقية المختلفة وكذلك مع الجمعية الروسية وجامعة فودان بشنجهاى الصين وذلك لدراسة التبادل البحثى وإجراء الأبحاث المشتركة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للجمعية الدولية للأورام الذي عقد على هامش مؤتمرها الدولي الثاني عشر لأورام الثدي والأورام النسائية والعلاج المناعي للأورام، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور اشرف عمر القائم بأعمال عميد كلية طب عين شمس، وبالاشتراك مع ١٢ جمعية عالمية على رأسها الجمعية الأمريكية للأورام والجمعية الأوروبية للأورام، والجمعية الأوروبية لجراحة الأورام، والجمعية الأمريكية للعلاج الإشعاعي والاورام.

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