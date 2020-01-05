«الأعلى للإعلام» يعتمد خطة دورات تدريبية للصحف والقنوات

وافق المجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، على مشروع ورش العمل، التي نظمتها لجنة التدريب بالمجلس، وتشمل 5 موضوعات أساسية.



وشملت هذه الموضوعات: التوعية السياسية، وعرض لأبرز المشروعات الاقتصادية في مصر وآثارها المستقبلية، وأبعاد الأمن القومي في المجال الإعلامي، والمحافظة على مكتسبات الدولية، وصناعة الأكاذيب وتضليل الرأي العام، والهجمة الخارجية الشرسة على الإعلام المصري، والمعايير والأكواد الإعلامية، وكيفية مواجهة الأخبار الكاذبة.



واعتمد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، قائمة المحاضرين، وسوف تتم مخاطبة الصحف والقنوات للمشاركة من خلال مديري تحرير البرامج الفضائية، والصحف ورؤساء الأقسام.