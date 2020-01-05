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حوادث

مدرس يدهس طفلة أسفل سيارته في القليوبية

الأحد 05/يناير/2020 - 03:18 م
دهس طفلة
دهس طفلة
صلاح حسنى
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فقدت طفلة، 4 سنوات، حياتها عقب إصابتها في حادث سير، بعد خروجها من مدرستها في القناطر الخيرية.

وتبين من تحريات المباحث، أنه عقب خروج الطفلة من مدرستها "محمود مجاهد" بقرية السيد محمد التابعة لمدينة القناطر الخيرية، صدمتها سيارة ملاكى يقودها مدرس بنفس المدرسة، وتوفيت في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية العام لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد عشماوى رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوفاة طفلة أسفل عجلات سيارة عقب مغادرتها المدرسة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لفحص الواقعة وتبين أنه أثناء خروج الطفله "ملك. س. ف" 4 سنوات، من المدرسة، صدمتها سيارة أحد المدرسين أثناء خروجه أيضًا من المدرسه على بعد مسافة 20 مترًا من بوابة المدرسة.

وتم نقل الطفلة إلى المستشفى وتوفيت فور وصولها، وتم التحفظ على المدرس وسيارته بمركز الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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