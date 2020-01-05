خطة تأمين طبي لزوار معرض الكتاب

وجهة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بوضع خطة تأمين طبي شامل لزوار معرض القاهرة الدولي للكتاب ع في دورته الـ 51 والمقرر انطلاقه فى الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة، بأرض المعارض بمدينة نصر، حيث تتضمن الخطة الدفع بعدد من سيارات الإسعاف مجهزة قوافل طبية كمستشفى ميداني، وصيدلية متنقلة.



وأوضح الوزارة، أن الخطة تتضمن تمركز عدد من سيارات الإسعاف المجهزة داخل المعرض وسيارات أخرى بمحيط المعرض، فضلًا عن سيارات قوافل طبية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية تعمل كمستشفى ميداني بهما تخصصات الباطنة، والجراحة، والعظام، وصيدلية متنقلة بها كافة أدوية الطوارئ.