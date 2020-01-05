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سياسي

النائب أحمد علي: إرسال القوات التركية سيؤجج الوضع في ليبيا

الأحد 05/يناير/2020 - 03:14 م
النائب أحمد علي
النائب أحمد علي إبراهيم
أشرف لاشين
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أكد النائب أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن تفويض البرلمان التركي لأردوغان بإرسال قوات لليبيا سيؤجج الوضع في ليبيا.

ولفت النائب إلى أن مصر تعلى من مصلحة الشعب الليبي، وتدرس القرارات، والخطوات في إطار الشرعية الدولية، إضافة إلى وقف أي اعتداء أو تهديد يمس أمن مصر القومي.

وأضاف النائب في بيان له، اليوم الأحد، أن القيادة السياسية لديها رؤية فيما يخص تأمين مصر ضد الأطماع التركية، سواء فيما يتعلق بزعزعة استقرار المنطقة من الجهة الأمنية، أو في السيطرة على الغاز في البحر المتوسطة من جهة أخرى، وهو الأمر الذي يريد الرئيس التركي أن يستكمله بالتدخل في ليبيا عسكريا.

وأشار إلى أن أردوغان أقدم بكل سهولة على اختراق القوانين الدولية، بعد وقوف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي ضد التدخل العسكري السابق في سوريا ليكرر نفس المشهد في الأراضي الليبية وتقديم الدعم للجماعات المتطرفة المسلحة.

وأعلن نائب "المصريين الأحرار"، تأييده التام للقرارات والإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفاظا على أمن واستقرار مصر، مؤكدا أن سياسات الرئيس الداخلية والخارجية تحظى بتأييد كبير وواسع النطاق من الشعب المصري بجميع اتجاهاته السياسية والحزبية والشعبية.

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