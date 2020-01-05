شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

أكد محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، استمرار رفع درجة الاستعداد في كافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها؛ لمواجهة الأحوال الجوية غير المستقرة، وانخفاض درجات الحرارة، مع توقع سقوط أمطار.



يأتي هذا فيما تتابع غرفة العمليات بالمحافظة التطورات، حيث تواصل الاتصالات بغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن، والأجهزة المعنية حول الظروف الجوية.



ولم تتلق الغرفة أية بلاغات أو إخطارات بحدوث تطورات "غير عادية" حتى الآن.



وما زال المناخ في مصر متأثر بالرياح الجنوبية الغربية التي تكون جافة إلى حد ما، وتنخفض معها درجة الحرارة، إضافة إلى الشعور ببرودة الجو، والتي تؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.