مصرع طفل سقط من فوق عقار في دمياط

لقى طفل مصرعه، اليوم الأحد، إثر سقوطه من فوق سطح أحد العقارات بجوار مديرية الزراعة بدمياط، حيث اختل توازنه وسقط على الأرض.



تجمهر الأهالي في محاولة لإنقاذ الطفل "نور عراقي"، وتم نقله إلى مستشفى دمياط العام لتلقي العلاج عبر سيارات الإسعاف، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة عند دخوله المستشفى.



وتم إخطار ذوي الطفل لاستلام جثمانه واستخراج تصاريح الدفن الخاصة به، كما تم إخطار الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة للتحقيق فيها لاستبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.