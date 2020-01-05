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فن

أمر بضبط زوج نانسي عجرم بعد قتله لصا اقتحم منزلهما

الأحد 05/يناير/2020 - 02:39 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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قررت سلطات التحقيق القضائية في لبنان، إلقاء القبض على زوج الفنانة نانسي عجرم، بعد إطلاقه النار من مسدسه الشخصي تجاه شخص يحمل الجنسية السورية كان قد اقتحم مسكن العائلة فجر اليوم بإحدى مناطق محافظة جبل لبنان بهدف السرقة، الأمر الذي أدى إلى مقتل الشخص المقتحم.

وأصدرت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، قرارا بتوقيف الدكتور فادي الهاشم، زوج المطربة نانسي عجرم، على ذمة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وقَتَل الطبيب فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، فجر الثلاثاء، لصًا داخل منزله بعد أن حاول الأخير سرقة فيلته مهددًا إياه بمسدس صوت.

وتمكن السارق من التسلل إلى الفيلا ليلًا واستطاع إبعاد 3 حراس بعدما أشهر المسدس في وجوههم، وبعد ذلك عرض زوج نانسي عجرم عليه مالًا للمغادرة، لكنه تابع سيره إلى غرفة النوم الخاصة ببناته مهدّدا بقتل مَن يعترض طريقه.

ومع إصرار السارق على التوجه إلى غرفة البنات، عاجله الطبيب فادي الهاشم بطلقات نارية أردته قتيلًا، وفقًا لموقع «النهار» اللبناني.

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