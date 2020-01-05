تأجيل محاكمة 37 متهمًا في «فض رابعة»

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في طرة، اليوم الأحد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 37 متهمًا في "فض اعتصام رابعة العدوية" لجلسة 2 فبراير المقبل؛ للمرافعة.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد.



يذكر أن المحكمة قضت في وقت سابق بالإعدام شنقًا لـ75 متهمًا من بينهم محمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، كما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع، وباسم عودة وآخرين، وأحكام بالمشدد لباقي المتهمين.