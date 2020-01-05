حبس سائق سرق عجوزًا في الأزبكية

أمرت نيابة الأزبكية، اليوم الأحد، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بسرقة مسن بأسلوب المغافلة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



كان قسم شرطة الأزبكية تلقى بلاغًا من "مجدي م ا ب" 60 سنة، مقيم بشارع عمر مكرم بمدينة نصر، يفيد بأنه حال استقلاله سيارة تاكسي، من شارع عبد العزيز بالموسكى متوجهًا إلى منطقة المهندسين بالجيزة، وحال نزوله من السيارة أمام سنترال رمسيس بدائرة القسم تاركًا متعلقاته بداخل السيارة لشراء بعض المستلزمات فوجئ بانصراف قائد السيارة وبداخلها "شاشة LCD، شاشة DVR، كاميرا، كمية من الملابس، حذاء حريمي"، واتهم قائد السيارة بالسرقة.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل البلاغ تم تحديد السيارة قيادة "سيد ح ح ح" 61 سنة، مقيم في إمبابة بالجيزة، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية "تبديد" والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.



عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفر إحداها عن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب المغافلة.



وتم بإرشاده ضبط كل المسروقات بمسكنه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.