عرض ضحايا «مذبحة كفر الدوار» على الطب الشرعى

قرر فريق من النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد السعيد عمر رئيس النيابة الكلية لنيابات شمال دمنهور، والمستشار أسامة المسلمي رئيس نيابة مركز كفر الدوار، وبإشراف المستشار عماد الجندي المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، تحويل ضحايا المذبحة الأسرية في عزبة "شيخ علي" بكفر الدوار للطب الشرعي بدمنهور، لبيان سبب الوفاة وموعد وقوع الحادث.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا يفيد بالعثور على جثث أسرة كاملة بعزبة علي التابعة لقرية الطرح بمركز كفر الدوار، فانتقلت قيادات المديرية وبالفحص تبين العثور على 7 جثث لزوجين وأبنائهما الأربعة ووالدة الزوج.



على الفور وجه اللواء محمد شرباش، مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث، ضم كلًا من العقيد عبدالقوي عمرو رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الدوار، والرائد محمود قاسي رئيس المباحث بمركز شرطة كفر الدوار، وبإشراف العميد أحمد لطفي رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، لكشف غموض الحادث.



وجاء في التقرير الطبي المبدئي إصابة المجني عليه "عماد. ح. ا" 15 عامًا، بطعون وحروق بالجثة، وإصابة "حسني. أ. ع" 39 عامًا، بطعون وحروق، و"محمد. ح" 6 أعوام بحروق، و"مسعود. ح" 4 أعوام، بحروق، و"عبدالرحمن. ح" 10 أعوام، بحروق، "رنا. م. ش" 34 عامًا، بحروق، و"زينب. ع" 65 عامًا، بحروق.