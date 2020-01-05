«فتاة المنصورة»: والدى لم يتبرأ منى ولن أتنازل عن حقى

قالت زهرة، الفتاة المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة المنصورة"، التي تعرضت للتحرش من قبل مجموعة كبيرة من الشباب ليلة رأس السنة، إن جميع الأنباء التي يتم تداولها حول تنازلها عن المحضر الذي حررته ضد مرتكبي هذه الجريمة بحقها، عار تمامًا من الصحة، مؤكدة أن القضية ستأخذ طريقها فى أروقة المحاكم.



وأضافت في تصريح خاص للدستور، أن مجموعة الشباب الذين تم الافراج عنهم، لم يرتكبوا شيئا في حقها أو حق صديقتها، لذلك أفرج عنهم، غير أن خروجهم جعل البعض يتوهم أنني تنازلت عن حقي، لكن الحقيقة أننا لم نتنازل عن المحضر الذي سبق وحررناه.



وأكدت أنه لا صحة لما يتردد عن تخلي والدها عنها، أو تبرئه منى وأن ما يتم تداوله على لسانه من تصاريح لوسائل الإعلام غير صحيح، فهو لن يتخلي عنها، وجميع أفراد عائلتها يقفون إلى جوارها.



جدير بالذكر أن فتاة وصديقتها تعرضتا للتحرش ليلة رأس السنة، في مدينة المنصورة، على يد مجموعة من الشباب، وانتشرت الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي محدثة ضجة كبيرة، ثم تداول أنباء عن تنازل الفتاة عن حقها وهو ما نفاته تمامًا.

