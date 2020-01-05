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محافظات

مستشفى العباسية: قاتل «عروس الباجور» بكامل قواه العقلية

الأحد 05/يناير/2020 - 02:10 م
عروس الباجور وقاتلها
عروس الباجور وقاتلها
ولاء القاضى
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قال أحمد الشيهي، محامي المجني عليها "منار. ع" الشهيرة إعلاميا بـ"عروس الباجور"، إن اليوم الأحد، وفي ثاني جلسات محاكمة زوجها الذي قتلها يوم الصباحية، في القضية، إن مستشفى العباسية أرسل تقريرًا إلى محكمة جنايات شبين الكوم اليوم، يفيد بأن المتهم بعد توقيع الكشف الطبي عليه يتمتع بكامل قواه العقلية قبل وأثناء وبعد ارتكاب الواقعة، وكان قد ادعى المتهم الجنون أثناء الجلسة الماضية.

وأضاف أنه تم تحويله إلى مستشفى العباسية لتوقيع الكشف عليه، والتأكد ما إذا كان على حق أم لا، وبعد التبين والتأكد من حالة المتهم الصحية تم تأجيل المحاكمة إلى 4 من مارس المقبل، للنطق بالحكم.

وكانت قد قضت محكمة جنايات شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية "الدائرة الخامسة"، في جلسة قتل عروس الباجور البكر من قبل زوجها، بإيداع الزوج لمدة شهرين بمستشفى الأمراض العقلية للتأكد من سلامته العقلية وتأجيل المحاكمة ليوم 2 يناير.

ترجع الأحداث لتلقي اللواء محمد ناجى أباظة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مستشفى الباجور العام يفيد باستقبال "منار. ع. أ"، 19 سنة، جثة هامدة في يوم صباحيتها.

وبالانتقال وسؤال شقيقها، أكد أنه ذهب إلى شقيقته، يوم صباحيتها، وفتح الزوج الباب له وبيده سكين غارق في الدماء، ووجد شقيقته غارقة في دمائها، وتم نقل الجثة لمستشفى الباجور العام، وتحرير المحضر رقم 13633 جنح الباجور، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

يذكر أن تقرير الطب الشرعي لعروس المنوفية أكد أنها مازالت عذراء "بِكرًا"، وذلك بعد تشريح الجُثمان الذي تم دفنه مساء يوم القتل "يوم الصباحية".

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