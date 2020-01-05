رسميًا.. إيران تنسحب من الاتفاق النووى

أعلنت الحكومة الإيرانية رسميًا، اليوم الأحد، أنه بدءًا من الليلة، فإن إيران فرضت تخفيضًا جديدًا في التزاماتها النووية، وأنها غير ملتزمة باتفاقها مع الغرب فيما يخص الملف النووي الإيراني، بحسب ما ذكرته النسخة الإنجليزية لوكالة الأنباء الفرنسية.



وفي سياق متصل، أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن اجتماعًا مرتقبًا، مساء اليوم، سيناقش الخطوة الخامسة لتقليص الالتزامات النووية، وأكدت الخارجية الإيرانية، في نبأ عاجل نقلته فضائية "العربية"، أن لا يمكن التكهن بحدوث حرب، كما أن إيران لا تريد حربًا.



يذكر أن قد قُتِل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة على موكبه في مطار بغداد، الجمعة، ومعه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبومهدي المهندس، رفقة 4 ضباط إيرانيين، وقادة في الحشد.