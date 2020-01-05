مصرع 2 بسقوط سيارة في ترعة ببني سويف

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الأحد، بعد أن سقطت سيارة ملاكي كانا يستقلانها في ترعة الإبراهيمية بمدينة الفشن جنوب بني سويف.



تلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد أحمد سعد مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بسقوط سيارة ملاكي أثناء محاولة قائدها الوقوف على شاطئ ترعة الإبراهيمية أمام شارع البنك القديم بمدينة الفشن.



وانتقل أحمد دسوقي، رئيس مدينة الفشن، وعبداللطيف محمود، نائب رئيس المدينة، والمقدم أحمد وزير، مفتش مباحث الفشن، إلى مكان الحادث، وتم استدعاء رجال الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، وتم إخراج السيارة الملاكي من المياه، وتبين وجود قائدها بداخلها ويدعى "رضا سيد" 40 سنة، مقيم بقرية صفط التابعة لمركز الفشن، جثة هامدة، وتم نقله إلى مستشفى الفشن.



وجار البحث عن شاب يدعى "محمد طه" من مدينة الفشن، حيث غرق أثناء محاولته إنقاذ ركاب السيارة أثناء سقوطها في الترعة.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.